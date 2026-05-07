RPC Aktie
WKN: 869766 / ISIN: US7496601060
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07.05.2026 12:58:25
RPC Inc. Q1 Earnings Summary
(RTTNews) - Below are the earnings highlights for RPC Inc. (RES):
Earnings: $0.855 million in Q1 vs. $12.03 million in the same period last year. EPS: $0.00 in Q1 vs. $0.06 in the same period last year. Excluding items, RPC Inc. reported adjusted earnings of $7.58 million or $0.03 per share for the period.
Revenue: $454.76 million in Q1 vs. $332.88 million in the same period last year.
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