WKN: 869766 / ISIN: US7496601060

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: RPC legt Quartalsergebnis vor

RPC wird sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,065 USD gegenüber 0,060 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 26,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 425,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 335,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

5 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,287 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 0,430 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 1,63 Milliarden USD, gegenüber 1,42 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

