RTS-Papier LUKOIL Oil Company-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LUKOIL Oil Company von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in LUKOIL Oil Company-Aktien gewesen.

Die LUKOIL Oil Company-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse MIC wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der LUKOIL Oil Company-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 2 085,10 RUB. Wer vor 10 Jahren 10 000 RUB in die LUKOIL Oil Company-Aktie investiert hat, hat nun 4,796 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.11.2023 gerechnet (7 290,00 RUB), wäre die Investition nun 34 962,35 RUB wert. Das entspricht einem Zuwachs um 249,62 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at