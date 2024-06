RTS-Papier Polymetal-Aktie: So viel hätte eine Investition in Polymetal von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in Polymetal-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 10.06.2019 wurde die Polymetal-Aktie an der Börse MIC gehandelt. Diesen Tag beendete die Polymetal-Aktie bei 720,30 RUB. Bei einem 100-RUB-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,139 Polymetal-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 07.06.2024 35,94 RUB wert, da sich der letzte Kurs auf 258,90 RUB belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 64,06 Prozent verringert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at