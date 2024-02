RTS-Wert LUKOIL Oil Company-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LUKOIL Oil Company von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der LUKOIL Oil Company-Aktie via Börse MIC wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die LUKOIL Oil Company-Anteile bei 2 039,00 RUB. Wenn ein Anleger damals 1 000 RUB in die LUKOIL Oil Company-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,490 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 14.02.2024 auf 7 220,50 RUB (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 541,20 RUB wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 254,12 Prozent angewachsen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at