|
29.01.2026 06:31:29
RTX: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
RTX hat am 27.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei 1,66 CAD. Im letzten Jahr hatte RTX einen Gewinn von 1,54 CAD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite standen 33,80 Milliarden CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 30,24 Milliarden CAD umgesetzt.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 6,93 CAD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei RTX ein Gewinn pro Aktie von 4,86 CAD in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat RTX 123,80 Milliarden CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,93 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 110,61 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!