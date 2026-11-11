Rumbl a Aktie
WKN DE: A3DRQQ / ISIN: US78137L1052
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11.11.2026 13:41:57
RUM Group Inc. Q3 Loss Climbs
(RTTNews) - RUM Group Inc. (RUM) revealed Loss for its third quarter of -$79.92 million
The company's bottom line totaled -$79.92 million, or -$0.19 per share. This compares with -$16.26 million, or -$0.06 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 290.1% to $96.58 million from $24.76 million last year.
RUM Group Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$79.92 Mln. vs. -$16.26 Mln. last year. -EPS: -$0.19 vs. -$0.06 last year. -Revenue: $96.58 Mln vs. $24.76 Mln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 88 M To $ 94 M
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