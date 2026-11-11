RUM Group Inc. Q3 Loss Climbs

(RTTNews) - RUM Group Inc. (RUM) revealed Loss for its third quarter of -$79.92 million

The company's bottom line totaled -$79.92 million, or -$0.19 per share. This compares with -$16.26 million, or -$0.06 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 290.1% to $96.58 million from $24.76 million last year.

RUM Group Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$79.92 Mln. vs. -$16.26 Mln. last year. -EPS: -$0.19 vs. -$0.06 last year. -Revenue: $96.58 Mln vs. $24.76 Mln last year.

-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 88 M To $ 94 M