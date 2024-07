Rumänisches Versorgungsunternehmen bekämpft Wasserverluste mit fortschrittlicher Datenanalyse

Ein rumänisches Wasserversorgungsunternehmen nutzt fortschrittliche Analytik, um seine Infrastruktur zu verändern und Wasserverluste in Echtzeit zu bekämpfen. ApaVital S.A., das mehr als eine halbe Million Menschen in der Region Iasi versorgt, wird intelligente Datenintegrationssoftware einsetzen, um sein Netz zu optimieren, Lecks zu erkennen und zu verhindern und eine nachhaltigere Wasserversorgung für seine Gemeinden zu gewährleisten.

In Rumänien gehen etwa 41 % des Wassers aufgrund von Leckagen verloren, bevor es die Verbraucher erreicht.1 Um dieses Problem im Vorfeld der neuen Leckage-Grenzwerte anzugehen, die von der überarbeiteten europäischen Trinkwasserrichtlinie vorgeschrieben werden, implementiert ApaVital Xylem Vue, betrieben von GoAigua, eine hochmoderne Software- und Analyseplattform des weltweit führenden Wassertechnologieunternehmens Xylem (NYSE: XYL).

Die Plattform wird Daten aus ApaVitals bestehendem Infrastrukturnetz mit mehr als 4.000 Kilometern Wasserleitungen, 193 Pumpstationen und 50.000 Wasserzählern kombinieren. Die Betreiber werden in der Lage sein, die Leistung in Echtzeit zu überwachen und Lecks proaktiv zu erkennen und zu beheben. Ziel des Versorgungsunternehmens ist es, die Wasserverluste auf unter 20 % zu senken und die Wasserversorgung für Haushalte und Unternehmen in der Region sicherer zu machen.

"Während wir unsere digitalen Fähigkeiten ausbauen und unser Datenvolumen erhöhen, erkennen wir die Notwendigkeit, unsere Quellen zu rationalisieren, um die betriebliche Effizienz zu steigern", so Mihail Dorus, Geschäftsführer bei ApaVital. "Diese Lösung wird uns die nötige Transparenz geben, um kritische Herausforderungen wie Wasserverluste anzugehen, und es uns ermöglichen, unsere Infrastrukturinvestitionen zu maximieren und unsere Gemeinden zu unterstützen."

"Die meisten Versorgungsunternehmen verfügen bereits über eine Vielzahl von Daten. Die Schwierigkeit besteht darin, die Zahlen in verwertbare Erkenntnisse und Entscheidungen umzuwandeln", sagte Kenny Khoo, Geschäftsführer für Osteuropa Süd bei Xylem. "Die Verknüpfung von Datenströmen vereinfacht das Wassermanagement, indem sie den Betreibern ein umfassendes Verständnis für die Leistung ihres Netzes vermittelt. Mit einem besseren Einblick in das System können Versorgungsunternehmen ihren Betrieb optimieren, mehr Wert aus der bestehenden Infrastruktur schöpfen und Herausforderungen schnell und nachhaltig angehen."

Über Xylem

Xylem (XYL) ist ein führendes globales Wassertechnologieunternehmen, das sich verpflichtet hat, die kritischen Wasserprobleme der Welt mit Innovation und Fachwissen zu lösen. Unsere 23.000 Mitarbeiter erwirtschafteten 2023 einen Pro-forma-Umsatz von 8,1 Milliarden US-Dollar. Wir schaffen eine nachhaltigere Welt, indem wir unsere Kunden in die Lage versetzen, das Wasser- und Ressourcenmanagement zu optimieren, und Gemeinschaften in mehr als 150 Ländern dabei helfen, ihre Wasserversorgung zu sichern. Besuchen Sie uns auf www.xylem.com und lassen Sie uns das Thema Wasser lösen.

1 EU drängt darauf, Wasserlecks zu überwachen und zu reduzieren

