Six Flags Entertainment Aktie
WKN DE: A1C180 / ISIN: US83001A1025
|
10.12.2025 19:53:01
Rush Island Decided It Had Enough Fun With Six Flags Stock
According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated Nov. 14, 2025, Rush Island Management reduced its position in Six Flags Entertainment Corporation (NYSE:FUN) by 3,306,963 shares during the third quarter. The move brought the fund’s FUN stake down to 487,121 shares, with a reported market value of $11.07 million as of Sept. 30, 2025.The fund’s sale leaves FUN at 0.76% of reportable AUM, below the previous quarter’s 7.5%.Top five holdings as of Sept. 30, 2025: Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
