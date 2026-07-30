Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
|
30.07.2026 02:51:20
Russian deserters struggle to win asylum in Germany
Very few Russian deserters are granted asylum in Germany, despite reports of abuse and torture within the Russian military. DW spoke with a young Russian man who fears being sent back to the front lines.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!