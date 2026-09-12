Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
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12.09.2026 17:59:27
Russian GRU spies behind failed Leipzig attack: reports
A German newspaper has cited reports tying a failed attack at Leipzig Airport to Moscow's GRU military intelligence agency. One suspect's ties to GRU were known when he entered the country, yet he was not surveilled.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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