Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
|
13.11.2025 00:20:32
Russian Humanoid Robot Falls on Its Face in Hyped Debut
The robot, known as AIDOL, staggered onstage during a technology showcase in Moscow. Organizers blamed the mishap on calibration and lighting issues.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!