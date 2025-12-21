ISS Aktie
ISIN: DK0060294858
|
21.12.2025 17:00:00
Russland will sein ISS-Modul für neue Raumstation verwenden
Das russische Modul der ISS soll zukünftig weiter in einer geplanten neuen russischen Raumstation dienen. Das sorgt auch für Kritik.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
