RWE-Aktie legt zu: Hohes JPMorgan-Kursziel lockt Anleger in RWE

Papiere von RWE haben am Donnerstag gegen den schwachen Markttrend einen Höchststand seit einem Jahr erreicht.

Sie kletterten dabei in der Spitze um 4,07 Prozent auf 37,62 Euro. Nur die Deutsche Bank war im DAX stärker. Aktuell zeigt sich die RWE-Aktie ncoh um 3,62 Prozent fester bei 37,46 Euro.

JPMorgan-Analyst Vincent Ayral sorgte am Morgen mit seinem nun markthöchsten Kursziel von 64 (bisher 47,50) Euro für Aufmerksamkeit. Er hob seine Prognosen für die deutschen Strompreise an - in der Folge steigen auch die Gewinnprognosen deutlich. Er sieht sich nun weit über den Markterwartungen.

Immense Impulse verspricht sich Ayral auch aus der von der neuen Regierung geplanten Kohle-Stiftung. Sie könne für RWE im Kohleausstieg zum "Game Changer" mit massiv abschmelzenden Nachhaltigkeitsabschlag werden, so der Experte.

/ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)