RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|Joint Venture
|
08.09.2025 11:15:41
RWE-Aktie steigt: RWE und Apollo finanzieren Amprion gemeinsam
Apollo werde 3,2 Milliarden Euro für eine Beteiligung an einem Joint Venture zahlen, das künftig den 25,1-prozentigen RWE-Anteil an Amprion halten werde, teilte Amprion in Dortmund mit. RWE werde die operative Kontrolle über das Joint Venture haben und die Amprion-Beteiligung auch künftig verwalten. Ein Abschluss wird für das vierte Quartal erwartet.
RWE sprach in einer Erklärung von einer langfristigen Partnerschaft, um die Finanzierung des 25,1-prozentigen Anteils von RWE an Amprion sicherzustellen.Im XETRA-Handel gewinnt die RWE-Aktie zeitweise 1,31 Prozent auf 35,48 Euro.
DJG/rio/sha
DOW JONES
Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com,Dennis Diatel / Shutterstock.com,Andre Laaks, RWE
Analysen zu RWE AG St.
|09:32
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:29
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|05.09.25
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.25
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Apollo Global Management Inc
|112,35
|0,27%
|RWE AG (spons. ADRs)
|34,20
|-0,58%
|RWE AG St.
|35,50
|1,46%
