RWE Aktie

RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Joint Venture 08.09.2025 11:15:41

RWE-Aktie steigt: RWE und Apollo finanzieren Amprion gemeinsam

RWE-Aktie steigt: RWE und Apollo finanzieren Amprion gemeinsam

RWE holt sich für seine Beteiligung am Übertragungsnetzbetreiber Amprion den Vermögensverwalter Apollo Global Management ins Boot.

Apollo werde 3,2 Milliarden Euro für eine Beteiligung an einem Joint Venture zahlen, das künftig den 25,1-prozentigen RWE-Anteil an Amprion halten werde, teilte Amprion in Dortmund mit. RWE werde die operative Kontrolle über das Joint Venture haben und die Amprion-Beteiligung auch künftig verwalten. Ein Abschluss wird für das vierte Quartal erwartet.

RWE sprach in einer Erklärung von einer langfristigen Partnerschaft, um die Finanzierung des 25,1-prozentigen Anteils von RWE an Amprion sicherzustellen.

Im XETRA-Handel gewinnt die RWE-Aktie zeitweise 1,31 Prozent auf 35,48 Euro.

DJG/rio/sha

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

RWE-Aktie: CEO sieht Gaslage trotz wenig gefüllter Speicher in Deutschland entspannt
Abstufung durch Kepler Cheuvreux lastet auf RWE-Aktie
RWE-Aktie unter Druck: RWE verfehlt Prognosen knapp

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com,Dennis Diatel / Shutterstock.com,Andre Laaks, RWE

Nachrichten zu RWE AG St.mehr Nachrichten

Analysen zu RWE AG St.mehr Analysen

09:32 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:57 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
07:29 RWE Outperform Bernstein Research
05.09.25 RWE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.25 RWE Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Apollo Global Management Inc 112,35 0,27% Apollo Global Management Inc
RWE AG (spons. ADRs) 34,20 -0,58% RWE AG (spons. ADRs)
RWE AG St. 35,50 1,46% RWE AG St.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:06 NVIDIA, Microsoft und Apple: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal 2025 im UBS-Depot
07.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06.09.25 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Gegenwind aus Frankreich droht: ATX-Anleger in Kauflaune -- DAX legt im Montagshandel zu -- Schlussendlich Gewinne an den Börsen in Asien
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag mit Gewinnen. Auch der DAX legt zum Wochenstart zu. In Fernost dominierten zum Wochenstart die Käufer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen