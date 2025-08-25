RWE Aktie

Gewinne mitnehmen 25.08.2025 12:44:39

Abstufung durch Kepler Cheuvreux lastet auf RWE-Aktie

Abstufung durch Kepler Cheuvreux lastet auf RWE-Aktie

Die Aktien von RWE haben am Montag die Stabilisierung der vergangenen Woche zunächst beendet.

Die Streichung einer Kaufempfehlung durch Kepler Cheuvreux ließ die Papiere des Stromkonzerns RWE als DAX-Schlusslicht um 1,46 Prozent auf 35,20 Euro nachgeben. In der Vorwoche hatten sie sich von einem Tief seit Juni erholt.

Jüngste Aussagen des Unternehmens deuteten nicht auf ein nachlassendes Expansionsstreben hin, schrieb Analyst Ingo Becker von Kepler Cheuvreux. Es drohe also Ungemach von den Kosten. Das Bewertungsmodell rechtfertige derweil kein höheres Kursziel als 38 Euro, weshalb Anleger nun die in nahezu einem Quartal erzielten Kursgewinne mitnehmen sollten.

/bek/mis

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

