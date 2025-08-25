RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|Gewinne mitnehmen
|
25.08.2025 12:44:39
Abstufung durch Kepler Cheuvreux lastet auf RWE-Aktie
Die Streichung einer Kaufempfehlung durch Kepler Cheuvreux ließ die Papiere des Stromkonzerns RWE als DAX-Schlusslicht um 1,46 Prozent auf 35,20 Euro nachgeben. In der Vorwoche hatten sie sich von einem Tief seit Juni erholt.
Jüngste Aussagen des Unternehmens deuteten nicht auf ein nachlassendes Expansionsstreben hin, schrieb Analyst Ingo Becker von Kepler Cheuvreux. Es drohe also Ungemach von den Kosten. Das Bewertungsmodell rechtfertige derweil kein höheres Kursziel als 38 Euro, weshalb Anleger nun die in nahezu einem Quartal erzielten Kursgewinne mitnehmen sollten.
/bek/mis
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com,rafapress / Shutterstock.com,Andre Laaks, RWE
Nachrichten zu RWE AG St.mehr Nachrichten
|
12:26
|Schwacher Handel: LUS-DAX schwächer (finanzen.at)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
09:28
|Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt die Montagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel: DAX sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
22.08.25
|EQS-CMS: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 (EQS Group)
|
22.08.25
|EQS-CMS: Announcement in accordance with Article 5 (1) lit. a) of Regulation (EU) No 596/2014 and Article 2 (1) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 (EQS Group)
|
21.08.25
|Schwache Performance in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
21.08.25