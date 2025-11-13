|
RWE hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
RWE präsentierte in der am 12.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,17 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 1,56 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Mit einem Umsatz von 3,21 Milliarden EUR, gegenüber 4,74 Milliarden EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 32,37 Prozent präsentiert.
