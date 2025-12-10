Ryde Group Aktie
WKN DE: A3E1JW / ISIN: KYG7733R1020
|
10.12.2025 13:47:41
Ryde Group Initiates Into Electric Vehicle Rental Market In Singapore
(RTTNews) - Ryde Group Ltd. (RYDE), Wednesday announced a strategic initiative into the electric vehicle rental market, boosting the company's ambitions to capture the surging demand for eco-friendly transportation in Singapore.
As part of this move, the company will ensure full compliance with LTA guidelines and EV charging safety standards.
Additionally, Ryde has collaborated with Guan Chao Holdings Ltd and Singapore Electric Vehicles Pte Ltd to gain priority access to EV supply, fleet-level pricing advantages and flexible financing structures, ensuring a scalable and capital-efficient rollout.
In the pre-market hours, RYDE is trading at $0.4640 on the New York Stock Exchange American.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ryde Group Limited Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Ryde Group Limited Registered Shs -A-mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ryde Group Limited Registered Shs -A-
|0,37
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: US-Börsen schließen mit Gewinnen -- ATX schließt stabil -- DAX zum Handelsende etwas leichter -- Asiens Börsen letztlich uneins
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Mittwoch zurück. Der deutsche Leitindex präsentierte sich etwas schwächer. Die US-Börsen legten am Mittwoch zu. In Fernost wiesen die wichtigsten Aktienmärkte zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.