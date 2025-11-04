Ryman Hospitality Properties Aktie

Ryman Hospitality Properties für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J5LB / ISIN: US78377T1079

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
04.11.2025 03:19:21

Ryman Hospitality Properties, Inc. Q3 Income Drops

(RTTNews) - Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) released a profit for third quarter that Dropped, from the same period last year

The company's earnings totaled $34.89 million, or $0.53 per share. This compares with $59.01 million, or $0.94 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 7.7% to $592.46 million from $549.96 million last year.

Ryman Hospitality Properties, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $34.89 Mln. vs. $59.01 Mln. last year. -EPS: $0.53 vs. $0.94 last year. -Revenue: $592.46 Mln vs. $549.96 Mln last year.

The company increases FY25 eps guidance from $3.40-$3.55 to $3.41-$3.53

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ryman Hospitality Properties Incmehr Nachrichten