C.H. Robinson Worldwide Aktie
WKN: A0HGF5 / ISIN: US12541W2098
|Index-Bewegung
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28.10.2026 20:03:40
S&P 500 aktuell: S&P 500 mit Kursplus
Um 20:02 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,25 Prozent höher bei 7 741,91 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 64,024 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,178 Prozent auf 7 736,38 Punkte an der Kurstafel, nach 7 722,60 Punkten am Vortag.
Bei 7 718,37 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7 758,43 Punkten den höchsten Stand markierte.
So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn legte der S&P 500 bereits um 1,34 Prozent zu. Vor einem Monat, am 28.09.2026, lag der S&P 500 noch bei 7 683,69 Punkten. Der S&P 500 stand vor drei Monaten, am 28.07.2026, bei 7 428,78 Punkten. Der S&P 500 stand noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, bei 6 890,89 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 12,88 Prozent zu. Bei 7 844,52 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten verzeichnet.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500
Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Vertiv (+ 16,48 Prozent auf 242,94 USD), Flex (+ 11,57 Prozent auf 92,99 USD), Oracle (+ 11,21 Prozent auf 145,16 USD), GE HealthCare Technologies (+ 7,40 Prozent auf 76,37 USD) und Sandisk (+ 7,09 Prozent auf 1 397,40 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen F5 Networks (-19,47 Prozent auf 369,90 USD), CoStar Group (-14,42 Prozent auf 27,40 USD), CH Robinson Worldwide (-11,37 Prozent auf 127,26 USD), Cerebras Systems (-8,23 Prozent auf 109,49 USD) und Old Dominion Freight Line (-6,88 Prozent auf 174,16 USD).
Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 9 814 427 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 4,724 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus
Im S&P 500 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 15,25 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|C.H. Robinson Worldwide Inc.
|113,50
|0,27%
|Cerebras Systems Inc
|115,16
|2,31%
|CoStar Group Inc.
|25,11
|-0,12%
|F5 Networks Inc.
|320,60
|-1,05%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Flex Ltd Registered Shs
|78,49
|-3,29%
|GE HealthCare Technologies
|68,34
|-0,41%
|NVIDIA Corp.
|186,26
|-1,23%
|Old Dominion Freight Line Inc.
|155,00
|0,35%
|Oracle Corp.
|119,50
|-1,55%
|Parker Hannifin Corp.
|820,00
|-1,32%
|Sandisk Corp
|1 140,00
|-3,39%
|Vertiv Holdings
|207,70
|-0,84%
|Western Union Company
|5,53
|0,69%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 720,39
|-0,30%
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