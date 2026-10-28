C.H. Robinson Worldwide Aktie

C.H. Robinson Worldwide für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0HGF5 / ISIN: US12541W2098

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Bewegung 28.10.2026 20:03:40

S&P 500 aktuell: S&P 500 mit Kursplus

S&P 500 aktuell: S&P 500 mit Kursplus

Mit dem S&P 500 geht es aktuell aufwärts.

Um 20:02 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,25 Prozent höher bei 7 741,91 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 64,024 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,178 Prozent auf 7 736,38 Punkte an der Kurstafel, nach 7 722,60 Punkten am Vortag.

Bei 7 718,37 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7 758,43 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der S&P 500 bereits um 1,34 Prozent zu. Vor einem Monat, am 28.09.2026, lag der S&P 500 noch bei 7 683,69 Punkten. Der S&P 500 stand vor drei Monaten, am 28.07.2026, bei 7 428,78 Punkten. Der S&P 500 stand noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, bei 6 890,89 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 12,88 Prozent zu. Bei 7 844,52 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Vertiv (+ 16,48 Prozent auf 242,94 USD), Flex (+ 11,57 Prozent auf 92,99 USD), Oracle (+ 11,21 Prozent auf 145,16 USD), GE HealthCare Technologies (+ 7,40 Prozent auf 76,37 USD) und Sandisk (+ 7,09 Prozent auf 1 397,40 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen F5 Networks (-19,47 Prozent auf 369,90 USD), CoStar Group (-14,42 Prozent auf 27,40 USD), CH Robinson Worldwide (-11,37 Prozent auf 127,26 USD), Cerebras Systems (-8,23 Prozent auf 109,49 USD) und Old Dominion Freight Line (-6,88 Prozent auf 174,16 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 9 814 427 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 4,724 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus

Im S&P 500 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 15,25 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

S&P 500-Kurs in Realtime
Zu allen Marktberichten
Analysen zu S&P 500-Aktien

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu C.H. Robinson Worldwide Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu C.H. Robinson Worldwide Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

C.H. Robinson Worldwide Inc. 113,50 0,27% C.H. Robinson Worldwide Inc.
Cerebras Systems Inc 115,16 2,31% Cerebras Systems Inc
CoStar Group Inc. 25,11 -0,12% CoStar Group Inc.
F5 Networks Inc. 320,60 -1,05% F5 Networks Inc.
First Republic Bank 0,00 0,00% First Republic Bank
Flex Ltd Registered Shs 78,49 -3,29% Flex Ltd Registered Shs
GE HealthCare Technologies 68,34 -0,41% GE HealthCare Technologies
NVIDIA Corp. 186,26 -1,23% NVIDIA Corp.
Old Dominion Freight Line Inc. 155,00 0,35% Old Dominion Freight Line Inc.
Oracle Corp. 119,50 -1,55% Oracle Corp.
Parker Hannifin Corp. 820,00 -1,32% Parker Hannifin Corp.
Sandisk Corp 1 140,00 -3,39% Sandisk Corp
Vertiv Holdings 207,70 -0,84% Vertiv Holdings
Western Union Company 5,53 0,69% Western Union Company

Indizes in diesem Artikel

S&P 500 7 720,39 -0,30%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX vor kleinen Verlusten -- DAX etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende dürften der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nachgeben. An den Börsen in Fernost sind überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen