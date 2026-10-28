S&P 500 aktuell: S&P 500 mit Kursplus

Mit dem S&P 500 geht es aktuell aufwärts.

Um 20:02 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,25 Prozent höher bei 7 741,91 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 64,024 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,178 Prozent auf 7 736,38 Punkte an der Kurstafel, nach 7 722,60 Punkten am Vortag.

Bei 7 718,37 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7 758,43 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der S&P 500 bereits um 1,34 Prozent zu. Vor einem Monat, am 28.09.2026, lag der S&P 500 noch bei 7 683,69 Punkten. Der S&P 500 stand vor drei Monaten, am 28.07.2026, bei 7 428,78 Punkten. Der S&P 500 stand noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, bei 6 890,89 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 12,88 Prozent zu. Bei 7 844,52 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Vertiv (+ 16,48 Prozent auf 242,94 USD), Flex (+ 11,57 Prozent auf 92,99 USD), Oracle (+ 11,21 Prozent auf 145,16 USD), GE HealthCare Technologies (+ 7,40 Prozent auf 76,37 USD) und Sandisk (+ 7,09 Prozent auf 1 397,40 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen F5 Networks (-19,47 Prozent auf 369,90 USD), CoStar Group (-14,42 Prozent auf 27,40 USD), CH Robinson Worldwide (-11,37 Prozent auf 127,26 USD), Cerebras Systems (-8,23 Prozent auf 109,49 USD) und Old Dominion Freight Line (-6,88 Prozent auf 174,16 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 9 814 427 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 4,724 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus

Im S&P 500 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 15,25 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at