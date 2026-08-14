14.08.2026 18:54:50

S&P 500 Eases Off Its Record as the Consumer Finally Blinks

The American consumer has been carrying this economy for months. Friday morning brought two reports suggesting the load is getting heavy. Stocks responded with a slow, unglamorous slide.The Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) is down 0.44% as of 12:00 p.m. ET, the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) has slipped 0.21%, and the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) is off 0.19%. All three hovered around the flatline for the first half hour, turned negative shortly after 10 a.m. ET, and ground steadily lower until about 11:30. The Nasdaq broke away from the other two mid-morning and fell roughly twice as far.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
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