S K I legte Quartalsergebnis vor

S K I hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 31,13 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 26,78 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat S K I mit einem Umsatz von insgesamt 4,39 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4,78 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at