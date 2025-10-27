Saab AB Aktie
WKN: 914879 / ISIN: SE0000112385
|
27.10.2025 06:00:23
Saab ready to open plant in Ukraine for Gripen fighter jets
Kyiv agrees to buy up to 150 fighter jets from the Swedish defence company
