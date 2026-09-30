Sagimet Bioscience a Aktie
WKN DE: A3CPAM / ISIN: US7867001049
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30.09.2026 13:04:56
Sagimet Reports Positive 52-Week Data For Denifanstat In Acne
(RTTNews) - Wednesday, Sagimet Biosciences (SGMT) reported positive 52-week results from a Phase 3 open-label extension study of denifanstat in patients with moderate to severe acne vulgaris, presented at EADV 2026.
Denifanstat is an oral, once-daily fatty acid synthase (FASN) inhibitor being developed for the treatment of moderate to severe acne.
After 52 weeks, denifanstat showed a 57% treatment success rate, along with a 72% reduction in total lesions and a 77% reduction in inflammatory lesions. The treatment was generally well tolerated, with no permanent discontinuations due to adverse events.
Sagimet said patient screening for its U.S. Phase 3 AURORA trial is expected to begin in October 2026.
Sagimetshares closed on Tuesday at $9.33, down 6.14%.
In the Premarket trading, shares are up 7.18% at $10.00.
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