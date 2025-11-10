SAIBO legte Quartalsergebnis vor

SAIBO äußerte sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 38,70 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 15,54 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 2,61 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,58 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at