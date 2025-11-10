SAINT-CARE: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SAINT-CARE hat am 07.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 17,98 JPY gegenüber 17,34 JPY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAINT-CARE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14,60 Milliarden JPY im Vergleich zu 14,19 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at