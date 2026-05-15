SAISON INFORMATION SYSTEMS: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SAISON INFORMATION SYSTEMS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 29,60 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 29,49 JPY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 5,55 Milliarden JPY, gegenüber 5,90 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,81 Prozent präsentiert.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 67,06 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 92,97 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 10,11 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 21,92 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 24,38 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at