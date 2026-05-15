|
15.05.2026 06:31:29
SAISON INFORMATION SYSTEMS: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
SAISON INFORMATION SYSTEMS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 29,60 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 29,49 JPY je Aktie erzielt worden.
Mit einem Umsatz von 5,55 Milliarden JPY, gegenüber 5,90 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,81 Prozent präsentiert.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 67,06 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 92,97 JPY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 10,11 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 21,92 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 24,38 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.