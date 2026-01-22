SLM Aktie
WKN: 932543 / ISIN: US78442P1066
|
22.01.2026 22:59:12
Sallie Mae Q4 Profit Rises
(RTTNews) - Sallie Mae (SLM), formally SLM Corporation, Thursday reported fourth-quarter net income of $229 million or $1.12 per share, compared to $107 million or $0.50 per share last year.
Net Interest Income for the quarter was $377, compared to $362 million last year, while total non-interest income was $77, up from $28 million last year.
Net interest margin improved to 5.21% from 4.92% last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SLM Corp.
|
21.01.26
|Ausblick: SLM stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Ausblick: SLM zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.07.25