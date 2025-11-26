dormakaba Aktie
WKN: 898080 / ISIN: CH0011795959
|
26.11.2025 01:00:00
Salz und Zeit standhalten: Sicherheitssysteme entwickeln, die Jahrzehnte auf See überdauern
Schiffbauer und Gerätehersteller konzentrieren sich zunehmend auf die Entwicklung hochbelastbarer Lösungen, die auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und geringen Wartungsaufwand ausgelegt sind und eine kontinuierliche Betriebsfähigkeit auch in den anspruchsvollsten maritimen Umgebungen gewährleisten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Kaba Holding AG
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
