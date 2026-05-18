SAMICK THK: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SAMICK THK veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 202,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren -330,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAMICK THK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 65,42 Milliarden KRW im Vergleich zu 59,37 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at