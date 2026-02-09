SAMICK THK stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SAMICK THK gab am 06.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 182,13 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -59,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 18,92 Prozent auf 56,36 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 69,51 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

SAMICK THK vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 2173,750 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 74,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 222,18 Milliarden KRW – eine Minderung um 27,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 304,43 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at