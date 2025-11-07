Sampo legte Quartalsergebnis vor

Sampo äußerte sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 3,14 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sampo 1,35 SEK je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,41 Prozent auf 36,03 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 32,34 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at