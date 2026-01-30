Samsung ADRs: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Samsung ADRs veröffentlichte am 29.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 51,89 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 20,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 64,82 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 54,35 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 118,27 USD beziffert. Im Vorjahr waren 90,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Samsung ADRs hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 235,15 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 220,95 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at