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18.05.2026 07:38:57
Samsung Electronics, union hold last-ditch talks to avert strike threatening global supply chains
A walkout by more than 45,000 workers could hit the country’s economy and disrupt global supply chainsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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