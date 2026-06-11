Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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11.06.2026 12:53:00
Samsung Galaxy: Akku-Probleme nach Software-Updates
Nutzer von Samsungs Galaxy-Smartphones berichten nach dem Einspielen aktueller Updates von heißlaufenden Geräten und drastisch verkürzten Akkulaufzeiten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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