Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
|
17.11.2025 06:18:04
Samsung hikes memory chip prices by up to 60% as shortage worsens: sources
The chip crunch has been so severe that it has spurred panic buying by some customers, according to industry executives and analystsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
