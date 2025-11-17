SAN legte Quartalsergebnis vor

SAN hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 14,96 JPY, nach 19,20 JPY im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAN im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 60,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,08 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 5,67 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

