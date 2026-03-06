|
Sana Biotechnology legte Quartalsergebnis vor
Sana Biotechnology hat am 03.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,21 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Sana Biotechnology ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,210 USD in den Büchern gestanden.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,960 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Sana Biotechnology ein Ergebnis je Aktie von -1,160 USD vermeldet.
* pro Trade? Hier informieren!
