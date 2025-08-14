SanDisk Aktie

SanDisk für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 897826 / ISIN: US80004C1018

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
14.08.2025 23:34:13

Sandisk Corp. Q4 Earnings Summary

(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Sandisk Corp. (SNDK):

Earnings: -$23 million in Q4 vs. $120 million in the same period last year. EPS: -$0.16 in Q4 vs. $0.83 in the same period last year. Excluding items, Sandisk Corp. reported adjusted earnings of $42 million or $0.29 per share for the period.

Revenue: $1.901 billion in Q4 vs. $1.760 billion in the same period last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $0.70 - $0.90 Next quarter revenue guidance: $2.10 - $2.20 bln

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SanDisk Corp.mehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu SanDisk Corp.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
10.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.08.25 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.25 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor Trump-Putin-Treffen: US-Börsen letztlich kaum verändert -- ATX beendet Handel deutlich im Plus -- DAX schlussendlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt konnten am Donnerstag zulegen. Die US-Indizes traten nahezu auf der Stelle. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen