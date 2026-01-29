Sandvik AB: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sandvik AB stellte am 27.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,35 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,43 SEK erwirtschaftet worden.

Sandvik AB hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 32,46 Milliarden SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 32,15 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 11,71 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 9,76 SEK je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 120,68 Milliarden SEK, gegenüber 122,88 Milliarden SEK im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 1,79 Prozent präsentiert.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 11,91 SEK und einen Umsatz von 120,08 Milliarden SEK beziffert.

Redaktion finanzen.at