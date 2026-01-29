29.01.2026 06:31:29

Sandvik AB: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sandvik AB stellte am 27.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,35 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,43 SEK erwirtschaftet worden.

Sandvik AB hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 32,46 Milliarden SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 32,15 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 11,71 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 9,76 SEK je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 120,68 Milliarden SEK, gegenüber 122,88 Milliarden SEK im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 1,79 Prozent präsentiert.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 11,91 SEK und einen Umsatz von 120,08 Milliarden SEK beziffert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen