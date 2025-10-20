|
20.10.2025 11:55:32
Sandvik Q3 Adj. EBITA Declines
(RTTNews) - Sandvik (SAND.ST) reported that its third quarter profit increased to 3.5 billion Swedish kronor from 3.2 billion kronor, prior year. Earnings per share was 2.82 kronor compared to 2.58 kronor. Adjusted EBITA declined to 5.5 billion kronor from 5.9 billion kronor. Adjusted earnings per share was 2.81 kronor compared to 2.94 kronor.
Revenues were 29.22 billion Swedish kronor compared to 30.31 billion Swedish kronor, last year. Revenue growth, at fixed exchange rates, was 5%. Order intake was 30.77 billion kronor compared to 28.80 billion kronor. Order intake, at fixed exchange rates, increased by 16%.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHandelskonflikt im Fokus: ATX legt zu -- DAX wieder über 24.000 Punkten -- Asiens Börsen letztlich teils mit deutlichen Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Montag stärker. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die Börsen in Fernost legten zum Wochenstart teils deutlich zu.