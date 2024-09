Sanofi-Aktie deutlich fester nach guten Studienergebnissen zu Tolebrutinib

Sanofis experimentelles Multiple-Sklerose-Medikament Tolebrutinib hat in einer Phase-3-Studie vielversprechende Ergebnisse bei der Behandlung von nicht-schubförmiger MS (nrSPMS) im Vergleich zu einem Placebo gezeigt, wie Sanofi mitteilte.

Allerdings hat Tolebrutinib bei der schubförmigen MS (RMS) in einem anderen Phase-1- und-2-Studienkomplex nicht den primären Endpunkt erreicht - bei der annualisierten Schubrate (ARR) konnte keine signifikante Verbesserung erreicht werden gegenüber einem Konkurrenzpräparat (Aubagio/Teriflunomid), das bereits auf dem Markt ist. Bei beiden Formen der MS - der schubförmigen und nicht-schubförmigen - habe Tolebrutinib das Auftreten der fortschreitenden Behinderung bei den Patienten signifikant verzögert. Tolebrutinib ist eine oral einzunehmende Behandlung für MS-Patienten.

Sanofi will die Ergebnisse zu Tolebrutinib auf einer medizinischen Tagung am 20. September vorstellen. Die Ergebnisse einer Phase-3-Studie sollen Sanofi zufolge den Weg für Gespräche mit den Zulassungsbehörden weltweit über eine mögliche Markteinführung ebnen.

JPMorgan belässt Sanofi auf 'Neutral'

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Neutral" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Das Medikament Tolebrutinib habe zwar bei der schubförmig remittierenden Multiplen Sklerose (RMS) erwartungsgemäß die Zielsetzungen verfehlt, doch im Bereich der sekundär progredienten Multiplen Sklerose (SPMS) gebe es einen ermutigenden Erfolg, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Es seien aber noch weitere Details notwendig. Die Sanofi-Aktie stieg an der EURONEXT Paris schlussendlich um 3,62 Prozent auf 104,86 Euro.

PARIS (Dow Jones) / NEW YORK (dpa-AFX Broker)