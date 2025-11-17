Sansiri legte Quartalsergebnis vor

Sansiri hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,05 THB. Im letzten Jahr hatte Sansiri einen Gewinn von 0,070 THB je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7,89 Milliarden THB – eine Minderung von 15,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,35 Milliarden THB eingefahren.

Redaktion finanzen.at