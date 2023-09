SAP-Aktie im Plus: Ankündigung zu LeanIX-Übernahme treibt weiter an

Die Papiere des Walldorfer Softwareherstellers legten am Freitagvormittag bis zu ein Prozent auf 131,64 Euro zu. Im weiteren Verlauf notieren die SAP-Aktien 0,84 Prozent höher bei 131,36 Euro. Im Chart ist der Weg zum Rekordhoch aus dem Jahr 2020 bei gut 143 Euro frei.

Am Donnerstag hatte SAP bekannt gegeben, dass die Software-Management-Firma LeanIX übernommen werden soll. Laut dem UBS-Experten Michael Briest soll mit den Lösungen des gekauften Unternehmens den SAP-Kunden der Wechsel in die Cloud erleichtert werden. Die vom "Handelsblatt" errechnete mögliche Bewertung von 1,2 Milliarden Euro hält Briest in seinem aktuellen Kommentar für plausibel.

Mit einem Börsenwert von etwas mehr als 160 Milliarden Euro ist SAP der mit Abstand wertvollste Konzern Deutschlands. Auf Rang zwei und drei folgen Siemens und Airbus mit knapp 108 Milliarden Euro beziehungsweise 106 Milliarden Euro. Den Vorsprung hat sich SAP von mehr als 60 Prozent seit dem Zwischentief Endes September erarbeitet.

/ag/zb

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)