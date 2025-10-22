DAX 40

Bilanz 22.10.2025 22:24:40

SAP-Aktie nach schwächelnden Quartalszahlen im Minus

SAP-Aktie nach schwächelnden Quartalszahlen im Minus

SAP hat am Mittwoch nach US-Handelsschluss Einblick in seine Quartalszahlen gegeben - und damit für Gesprächsstoff an der Börse gesorgt.

Im dritten Geschäftsquartal verbuchte der DAX-Konzern SAP einen Non-IFRS-Umsatz von 9,08 Milliarden Euro und verfehlte damit knapp die Analystenschätzungen von 9,09 Milliarden Euro.

Die Jahresprognose für Cloud-Umsätze bestätigte der Konzern derweil zwischen 21,6 und 21,9 Milliarden Euro am unteren Ende der Spanne.

An der NYSE reagierten die SAP-ADR-Aktien im nachbörslichen Handel schwach - sie gaben um 2,25 Prozent nach auf 270,00 US-Dollar.

Redaktion finazen.at

Bildquelle: nitpicker / Shutterstock.com
Indizes in diesem Artikel

DAX 24 151,13 -0,74%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt im Plus -- DAX schlussendlich mit Verlusten -- US-Märkte gaben nach -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt konnte seine anfänglichen Gewinne zur Wochenmitte nicht verteidigen. Der deutsche Leitindex steckte unterdessen Verluste ein. Auch die Wall Street notierte leichter. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

