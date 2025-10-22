DAX 40
|
24 151,13
|
-178,90
|
-0,74 %
|Bilanz
|
22.10.2025 22:24:40
SAP-Aktie nach schwächelnden Quartalszahlen im Minus
Im dritten Geschäftsquartal verbuchte der DAX-Konzern SAP einen Non-IFRS-Umsatz von 9,08 Milliarden Euro und verfehlte damit knapp die Analystenschätzungen von 9,09 Milliarden Euro.
Die Jahresprognose für Cloud-Umsätze bestätigte der Konzern derweil zwischen 21,6 und 21,9 Milliarden Euro am unteren Ende der Spanne.
An der NYSE reagierten die SAP-ADR-Aktien im nachbörslichen Handel schwach - sie gaben um 2,25 Prozent nach auf 270,00 US-Dollar.
Redaktion finazen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELNHandeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: nitpicker / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|24 151,13
|-0,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt im Plus -- DAX schlussendlich mit Verlusten -- US-Märkte gaben nach -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt konnte seine anfänglichen Gewinne zur Wochenmitte nicht verteidigen. Der deutsche Leitindex steckte unterdessen Verluste ein. Auch die Wall Street notierte leichter. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch in Rot.