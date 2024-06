SAP integriert Unternehmens-KI in ganzes Cloudportfolio und schließt Partnerschaften mit innovativen KI-Anbietern - damit Kunden ihr volles Potenzial erschließen können

Innovationen von SAP Business AI und Kooperationen mit Google Cloud, Meta, Microsoft, Mistral AI und NVIDIA als Partnern geben Kreativität einen Schub.ORLANDO, Florida – Auf der jährlichen Kundenkonferenz SAP Sapphire hat SAP Innovationen und Partnerschaften für generative KI vorgestellt, die Unternehmen im Zeitalter der künstlichen Intelligenz völlig neue Möglichkeiten eröffnen. SAP verankert Unternehmens-KI in das Cloudportfolio für die geschäftskritischen Prozesse von Unternehmen auf der ganzen Welt und schließt Partnerschaften mit Unternehmen, die neue Maßstäbe mit KI setzen. Dies ermöglicht Kunden weltweit ganz neue Einblicke und fördert die Entwicklung kreativer Ideen. „Die Innovationen für Unternehmens-KI, die wir 2024 auf der SAP Sapphire bekannt geben, werden die Abwicklung von Geschäftsprozessen neu definieren“, sagt Christian Klein, CEO und Mitglied des Vorstands der SAP SE. „Die heutigen Ankündigungen und Partnerschaften rund um KI unterstreichen, wie wichtig es uns ist, bahnbrechende Technologien bereitzustellen, die echte Ergebnisse liefern. Dies wird Kunden die nötige Flexibilität bieten und ihren Innovationsgeist stärken, um im schnelllebigen Geschäftsumfeld von heute erfolgreich zu sein.“KI speziell für UnternehmenSAP bettet Unternehmens-KI in alle Geschäftslösungen ein und eröffnet Nutzern damit wertvolle Einblicke, die ihnen helfen, bessere Ergebnisse zu erzielen und Probleme noch kreativer zu lösen. Dies umfasst zum Beispiel von KI erzeugte Berichte in SAP-SuccessFactors-Lösungen, die Führungskräften verantwortungsvolle Informationen für Gespräche zu Vergütungen bieten. Ein weiteres Beispiel sind Prognosefunktionen in Lösungen von SAP Sales Cloud, die zeigen, mit welchen Kombinationen aus Vertriebsmitarbeitern und Produkten sich der Umsatz am besten steigern lässt. Darüber hinaus kann über den Generative AI Hub in der SAP Business Technology Platform nun auf große Sprachmodelle von Amazon Web Services, Meta und Mistral AI zugegriffen werden. Mit dieser Funktion in der Infrastruktur SAP AI Core wird es noch einfacher, Anwendungsfälle für generative KI für SAP-Anwendungen zu entwickeln.SAP schließt Partnerschaft mit Mistral AI, einem der führenden Anbieter von LLMsMehr erfahren!Der SAP-Assistent Joule wird auf das gesamte Lösungsportfolio des Unternehmens ausgeweitet. Joule basiert auf generativer KI, ordnet schnell Daten aus unterschiedlichen Systemen und setzt sie in einen Kontext, um die Automatisierung zu beschleunigen und die Entscheidungsfindung zu verbessern. Joule wurde im Herbst letzten Jahres in den SAP-SuccessFactors-Lösungen eingeführt und ist nun in Lösungen von SAP S/4HANA Cloud und unter anderem in SAP Build und der SAP Integration Suite eingebettet. Bis Ende des Jahres wird der Assistent auch in den Lösungen SAP Ariba und SAP Analytics Cloud zur Verfügung stehen. Auf der SAP Sapphire kündigte SAP auch Pläne an, den Leistungsumfang von Joule durch Integration in Microsoft Copilot zu erweitern, um noch wertvollere Einblicke zu ermöglichen. Durch diese enge, wechselseitige Integration erhalten Nutzer eine einheitliche Anwendungsumgebung für ihre täglichen Aufgaben und nahtlosen Zugriff auf Informationen aus Interaktionen mit Geschäftsanwendungen in SAP-Systemen und Microsoft 365.Die zunehmende Bedeutung von Unternehmens-KI zeigt sich auch darin, dass sich SAP noch stärker an den Prinzipien relevanter, verlässlicher und verantwortungsvoller KI orientiert, bei der SAP eine Vorreiterrolle einnimmt. Zur SAP Sapphire führt SAP die zehn Grundprinzipien der UNESCO-Empfehlung zur Ethik Künstlicher Intelligenz ein. Diese sollen gewährleisten, dass bei der Entwicklung und beim Einsatz von KI-Technologien, die Menschenrechte respektiert, Gerechtigkeit gefördert und eine nachhaltige Entwicklung unterstützt wird.Partnerschaften für weitere InnovationenSAP arbeitet mit führenden Technologieunternehmen zusammen, um mit generativer KI auf Unternehmensebene neue Wege zu beschreiten. Zusätzlich zu unseren erweiterten Kooperationen mit AWS und Microsoft stellen Partnerschaften mit Google Cloud, Meta, Mistral AI und NVIDIA sicher, dass SAP größtmöglichen Nutzen aus KI-fähiger Technologie ziehen kann, um schnell Innovationen zu schaffen und vielfältigere Ergebnisse zu ermöglichen.Google CloudSAP und Google Cloud bauen ihre Partnerschaft aus, damit Kunden mit Unternehmens-KI Risiken in Lieferketten besser voraussagen und senken können. Somit lassen sich Unterbrechungen minimieren und optimale Bestandshöhen gewährleisten. Die beiden Unternehmen werden Joule und die Lösung SAP Integrated Business Planning for Supply Chain in den KI-Assistenten auf der Grundlage von Gemini-Modellen von Google Cloud und in die Datenbasis von Google Cloud Cortex Framework integrieren.MetaSAP wird Meta Llama 3 nutzen, um Skripte zu erzeugen, die stark angepasste Analyseanwendungen in SAP Analytics Cloud gestalten. Das KI-Modell der nächsten Generation von Meta zeichnet sich bei sprachlichen Nuancen und beim Kontextverständnis aus und ist somit ideal geeignet, um Unternehmensanforderungen konkret umzusetzen.Mistral AISAP wird außerdem neue große Sprachmodelle von Mistral AI – einem in Paris ansässigen globalen Unternehmen, das auf generative KI spezialisiert ist – in den Generative AI Hub in SAP AI Core aufnehmen.NVIDIASAP und die NVIDIA Corporation treiben eine produktübergreifende Partnerschaft voran*, in deren Rahmen modernste Technologien in Geschäftsanwendungen integriert werden:Während SAP Joule als KI-Assistenten für Implementierungen der Lösung RISE with SAP trainiert, durchsuchen die hoch entwickelten KI-Modelle von NVIDIA Beratungsmaterialien von SAP, um relevante und präzise Antworten auf Fragen zu Implementierungen geben zu können.Während SAP Joule in das Entwicklungsmodell ABAP Cloud einbettet, um ABAP-Code für SAP-Entwickler zu generieren, wird die beschleunigte Infrastruktur von NVIDIA das SAP-Modell für generative KI zur Generierung von ABAP-Code betreiben, skalieren und steuern.Während SAP generative KI in die Lösung SAP Intelligent Product Recommendation integriert, ermöglichen die Programmierschnittstellen von NVIDIA Omniverse Cloud die Simulation komplexer Fertigungsprodukte und ­konfigurationen sowie digitaler Zwillinge in der Industrie.Cloudtechnologie für mehr Flexibilität und NachhaltigkeitUm im KI-Zeitalter erfolgreich sein zu können, müssen Unternehmen in der Cloud sein. SAP erleichtert Kunden den Umstieg mit Initiativen, die ihnen helfen, die Partner zu finden, die das erforderliche Know-how für komplexe Transformationen mit SAP S/4HANA Cloud aufweisen. Zu den weiteren Cloudinnovationen, die auf der SAP Sapphire präsentiert werden, gehören auch Funktionen, die Unternehmen weltweit dabei unterstützen, ihre Nachhaltigkeitsstrategien zu messen, zu steuern und umzusetzen. Mit den Lösungen SAP Sustainability Control Tower und SAP Sustainability Footprint Management können Unternehmen nun ihren CO2-Fußabdruck auf breiter Basis verfolgen und gesetzliche Standards besser einhalten.*Der Link zum NVIDIA-Blog wird am 4. Juni um 10:00 Uhr ET/16:00 Uhr MESZ veröffentlicht.Weitere Informationen finden Sie im SAP Sapphire News Guide 2024. Alle Rechte vorbehalten.SAP und andere in diesem Dokument erwähnte Produkte und Dienstleistungen von SAP sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE in Deutschland und anderen Ländern.