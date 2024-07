SAP SE-Aktie: Baader Bank vergibt Add

Die Baader Bank hat die Einstufung für SAP vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Add" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Analyst Knut Woller rechnete in einer am Montag vorliegenden Studie mit einer soliden Wachstumsdynamik des Softwarekonzerns und einer Margenverbesserung. Aussagen von Wettbewerbern deuteten zwar auf eine Veränderung des Geschäftsumfelds hin, doch die jüngsten Kommentare von SAP ergäben für die Nachfrage einen optimistischeren Eindruck.

Die Aktie verlor um 09:58 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 186,46 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 4,58 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. 178 469 SAP SE-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Auf Jahressicht 2024 ging es für die Aktie um 35,4 Prozent nach oben. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q2 2024 wird für den 22.07.2024 terminiert.

