SAP SE-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt

Deutsche Bank Research hat SAP nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 208 Euro belassen. Der Softwarekonzern habe stark abgeschnitten und erstmals seit Anfang 2019 wieder ein währungsbereinigt zweistelliges organisches Umsatzwachstum erzielt, schrieb Analyst Johannes Schaller in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hinzu komme das wegen des ausgeweiteten Stellenabbaus angehobene operative Ergebnisziel. SAP sei immer noch in einer frühen Phase, die Früchte einer dreijährigen Investitionsphase zu ernten.

Die SAP SE-Aktie konnte um 12:36 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 7,0 Prozent auf 196,42 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 5,90 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 995 588 SAP SE-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein stieg seit Beginn des Jahres 2024 um 42,6 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 21.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

