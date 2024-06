SAP SE-Aktie: UBS AG vergibt Buy

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP angesichts der Übernahme von WalkMe mit einem Kursziel von 191 Euro auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern zahle gut 1,4 Milliarden Euro für das Übernahmeziel, das im Juni beim Börsengang noch 2,6 Milliarden Dollar erlöst habe, schrieb Analyst Michael Briest am Mittwoch. Er merkte noch an, dass derzeit die SAP-Konkurrenten Oracle, Salesforce und Celonis Technologie-Partner von WalkMe seien.

Aktienanalyse online: Die SAP SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 14:33 Uhr sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 170,88 EUR zu. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 11,77 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 410 076 SAP SE-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2024 gewann die Aktie 24,1 Prozent. Am 22.07.2024 werden die Kennzahlen für Q2 2024 voraussichtlich präsentiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2024 / 11:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2024 / 11:07 / GMT



