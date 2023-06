Sartorius-Aktie mit deutlichen Verlusten: Prognosesenkung wegen schwacher Nachfrage

Dies teilte das Unternehmen am späten Freitag mit. Vor allem der länger als erwartet andauernde Lagerbestandsabbau bei Biopharma-Kunden nach der Coronavirus-Pandemie sowie eine relativ geringe Investitionstätigkeit auf Seiten der Kunden infolge von freien Produktionskapazitäten dürften die Geschäftsentwicklung von Sartorius im Gesamtjahr dämpfen.

Entsprechend geht die Unternehmensleitung nunmehr für das Gesamtjahr 2023 von einem Umsatzrückgang im Konzern im niedrigen bis mittleren Zehner-Prozentbereich aus; ohne Berücksichtigung des Coronageschäfts würde sich der Umsatz im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich verringern (bisher: Umsatzwachstum im unteren einstelligen Prozentbereich; ohne Berücksichtigung des Coronageschäfts oberer einstelliger Prozentbereich). Zur Umsatzentwicklung sollen Akquisitionen mit rund 1 Prozentpunkt beitragen, wobei die geplante Polyplus-Übernahme noch nicht in der Prognose berücksichtigt ist.

Aufgrund der geringeren Volumenerwartung rechnet Sartorius zudem mit einer operativen EBITDA-Marge von etwa 30 Prozent, nachdem bisher eine Marge in etwa auf dem Niveau des Vorjahres erwartet wurde (Vorjahr 33,8 Prozent).

Die Investitionsquote bezogen auf den Umsatz soll im Jahr 2023 nun bei etwa 15 Prozent (bisher etwa 12,5 Prozent) und der dynamische Verschuldungsgrad bei etwa 2,2 (bisher etwa 1,5) liegen. Mögliche Akquisitionen inklusive der von Polyplus sind dabei nicht berücksichtigt.

Die aktuelle Nachfragesituation nach der Pandemie sieht Sartorius als eine Phase an, welche die grundlegenden sehr positiven Wachstumstreiber der Life-Science und Biopharmaka-Märkte nur temporär überlagert. Entsprechend ändert das Unternehmen seine Mittelfristziele bis 2025 nicht.

Sartorius wird seine Halbjahreszahlen 2023 wie geplant am 21. Juli 2023 veröffentlichen.

Sartorius-Aktien auf Talfahrt

Mit der Prognosesenkung von Sartorius ist am Montag die jüngste Kurserholung des Laborausrüsters dahin. Im XETRA-Handel verlieren die Vorzugsaktien von Sartorius zeitweise 11,64 Prozent auf 313,00 Euro.

Die Aktien hatten sich in diesem Monat bis zum Hoch vor dem Wochenende um 15 Prozent erholt und ihren seit Februar laufenden Abwärtstrend gebrochen. Nun aber fallen sie wieder deutlich zurück.

Sartorius habe eine üble Umsatz- und Gewinnwarnung veröffentlicht, erläuterte ein Händler am Morgen. Auch wenn die Warnung nicht völlig unerwartet komme, dürfte der Aktienkurs doch stark unter Druck geraten.

Auch Analyst Odysseas Manesiotis von der Berenberg Bank hatte eine Senkung der Jahresziele befürchtet, doch falle sie nun noch erheblich stärker aus als gedacht. Im Gespräch mit dem Management habe sich herauskristallisiert, dass es im zweiten Quartal keine Besserung gebe, und das zweite Halbjahr wohl dem ersten entspreche. Der mittelfristigen Zuversicht werde der Markt erst trauen, wenn sich das Auftragswachstum auch in den Zahlen zeige, so Manesiotis.

Die UBS bemängelte, dass in der Telefonkonferenz zum ersten Quartal das Management noch beteuert habe, dass trotz eines schwachen Verlaufs das Gesamtjahr planmäßig verlaufen werde. Diese Einschätzung sei offensichtlich allzu optimistisch gewesen.

JPMorgan senkt Sartorius-Kursziel

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Sartorius von 480 auf 415 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach der Ausblicksenkung des Pharma- und Laborausrüsters sowie der Tochter Sartorius Stedim Biotech kappte Analyst Richard Vosser seine Schätzungen für Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) für beide Unternehmen. Dies schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Erreichbarkeit der Ziele für 2025 stehe nun infrage, und die beiden Aktien dürften mit Kursverlusten von 10 bis 15 Prozent auf die Nachricht reagieren. Anlegern mit Geduld könnte das aber eine attraktive Einstiegsgelegenheit bieten./gl/ag

UBS passt Sartorius-Kursziel nach unten hin an

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Sartorius von 500 auf 470 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Leuchten passte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für 2023 an die gesenkten Jahresziele des Laborausrüsters an. Er setzt aber 2024 auf eine Erholung. Die "Bären" könnten allerdings damit argumentieren, dass die Prognosekürzung von Sartorius noch nicht ausreicht und vor dem zweiten Halbjahr 2024 der Geschäftsverlauf nicht wirklich berechenbar ist, so Leuchten.

Berenberg lässt Kursziel bei 448 Euro

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sartorius auf "Hold" mit einem Kursziel von 448 Euro belassen. Die von uns bereits befürchtete Senkung der Jahresziele fällt nun auch noch massiver aus als gedacht, schrieb Analyst Odysseas Manesiotis am Montag in Reaktion auf die Meldung vom Freitagabend. Im Gespräch mit dem Management des Laborausrüsters habe sich herauskristallisiert, dass es im zweiten Quartal keine Besserung gebe, und das zweite Halbjahr wohl dem ersten entspreche. Der mittelfristigen Zuversicht werde der Markt erst trauen, wenn sich das Auftragswachstum auch in den Zahlen zeige, so Manesiotis. DJG/raz

